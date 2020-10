Wie is die Wolf toch? ‘Masked Singer’ laat zich alwéér van een heel andere kant zien

Terwijl Vlaanderen nog niet goed bekomen is van de emotionele ontmaskering van Zeemeermin vorige week, schakelt The Masked Singer op vrijdag 23 oktober alweer een versnelling hoger. De finale komt dichterbij en dus wordt het voor de 5 resterende Masked Singers steeds meer menens, willen ze een ontmaskering ontlopen. In de zesde show gaan de pakken niet meer per 2 of per 3 in duel, maar strijdt iedereen tegen iedereen. Hun doel: de face-off vermijden en hun masker ophouden.