Wie is de moeder van Viktor en Marie Verhulst en waarom komt zij niet in ‘De Verhulstjes’?

TVHet vierde seizoen van ‘De Verhulstjes’ is inmiddels achter de rug. Ook nu kreeg de kijker weer een uitgebreide inkijk in de levens van Gert (55), Ellen (45), Viktor (28) en Marie (27). Maar wie altijd in de schaduw bleef, is Valérie, de moeder van Viktor en Marie. Een zeer bewuste keuze, zo laat Valérie ook aan onze redactie weten.

Het is een vraag die heel wat kijkers van ‘De Verhulstjes’ zich ongetwijfeld al stelden: wie is de mama van Viktor en Marie? Hoewel het liefdesleven van Gert al jaren wordt besproken in de media, is er veel minder bekend over de moeder van zijn kinderen. En dat terwijl Valérie toch Gerts eerste échte grote liefde was.

De relatie van Verhulst en de moeder van zijn kinderen begon in 1995 en liep in 2003 ten einde. De twee waren nooit getrouwd. Na de breuk was Gert een jaar lang zijn drive kwijt, zo bekende hij later in ‘Dag Allemaal’. De scheiding viel hem dan ook zwaar. “Het is een mislukking die ik voor de rest van mijn leven meedraag”, vertelde hij ook nog. “Maar die breuk heeft er wel voor gezorgd dat ik mijn kinderen meer ben gaan zien.”

Contact behouden

Niet alleen bij hun vader, maar ook bij hun moeder kunnen Viktor en Marie altijd terecht. Ze behielden altijd het contact. “Iedereen weet dat ik een heel goede band met mijn papa heb, maar ook de band met mijn moeder is supersterk. Vroeger als kind was ik echt een mama’s-kindje. Ik kon geen twee seconde zonder mijn moeder”, verklapte Viktor eerder in ‘Viktor Vlogt’ op Play4.

Naar aanleiding van de verjaardag van zijn mama toonde Viktor ook een jeugdfoto van hem met zijn moeder in de Efteling. Viktor gaf aan dat hij een jaar of drie was toen het kiekje werd genomen. “Ze is nog steeds even prachtig, alleen misschien met een rimpeltje meer”, vertelde hij liefkozend. “Ik meen het echt als ik zeg dat mijn mama de beste en liefste van de hele wereld is.”

Viktor gaf ook meteen aan waarom er zo weinig bekend is over zijn mama. “Ik heb nog nooit over mijn moeder verteld. Ze staat absoluut niet graag in de belangstelling, dus of ze dit leuk gaat vinden, weet ik niet”, zei hij in zijn vlog. Iets wat ook zijn zus Marie al bevestigde: “Mijn moeder zit niet te wachten op media-aandacht. Zij heeft alles met Studio 100 meegemaakt vanaf het begin, maar heeft geen interesse om iets in de media te doen. Ze zou al stress krijgen als ze zou horen dat ik nu over haar praat.”

De fans van ‘De Verhulstjes’ moeten ook geen hoop koesteren dat Valérie nog naar buiten zal treden. Aan onze redactie laat ze weten dat alles goed met haar gaat, maar dat ze liever op de achtergrond blijft.

