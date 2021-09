Wetstraatjournaliste Goedele Devroy wordt nieuwe leading lady van ‘Villa Politica’

SHOWBITS VIDEO. Al meteen een Golden Buzzer in BGT: “We gaan blijven verrassen”

3 september Belgium’s Got Talent is nog maar net begonnen, of het is al zover: er is geklopt op de Golden Buzzer. De eer viel te beurt aan Diluna Productions uit Kapellen. De jonge dansgroep wil er duidelijk uitspringen en ze hebben naar eigen zeggen nog meer verrassingen in petto. Desna en Senne gaan in deze Showbits volledig voor hun eigen Golden Buzzer-moment.