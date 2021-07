Wetstraat-reporter Pieterjan De Smedt is deze zomer 'Terzake'-anker: "Zonder gel mag ik niet op het scherm”

TV Niet om zonder handschoe­nen aan te pakken: dit zie je deze maand op Netflix, Disney+ en Streamz

8 juli Je denkt beter twee keer na voor je ruzie zoekt met de protagonisten van deze streamingmaand. Bikkelharde superhelden, kwaaie Spaanse diva’s of geniepige roddelverspreiders, ze zijn allemaal even gevaarlijk op hun eigen manier. Dit zie je in juli op Netflix, Disney+ en Streamz.