“Weten jullie wat er in de muren verscholen zit?”: hoe ‘The Watcher’ maandenlang een gezin terroriseerde

TVVreugde kan razendsnel omslaan in afgrijzen. Vraag maar aan de familie Broaddus, die in 2014 dacht een droomhuis op de kop te hebben getikt. Maar toen arriveerden de lugubere brieven van ‘The Watcher', die hun huis constant in de gaten hield en het doen en laten van hun kinderen volgde. Het verhaal is zo angstaanjagend dat Netflix er een reeks over maakte. “Wraak komt in verschillende vormen. Geliefden die plots sterven. Botten die breken.”