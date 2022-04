Wesley wordt verrast door Julie Van den Steen in ‘Welkom in de familie’: “Wat een adrenaline-opstoot is dit”

Niet alleen de naam ‘Rock’ is wat bijzonder, ook zijn leven is helemaal anders dan Wesley gewoon is. Zo ontwaakt Wesley niet in een huis. “Ik had gedacht dat ze me in een huis zouden droppen. Maar ik kwam terecht op een boot!” Na een woelige nacht op het water keert Wesley richting zijn nieuwe thuis. En daarvoor moet hij de taalgrens oversteken. “Fuck in het Frans. Ik hoop dat ze ook Nederlands kunnen want enkel mezelf voorstellen zal niet genoeg zijn”, vertelt Wesley. Eens aangekomen krijgt hij een rondleiding in het huis van kinderen Chaya en Cayden en zijn ‘nieuwe vrouw’ Valérie. En tijdens die rondleiding ontdekt ook dochterlief iets nieuws over haar vader. “Er lagen bepaalde strips in zijn nachtkastje waar ik toch een keer met hem over zal moeten praten”, lacht ze.