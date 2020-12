Wesley Sonck ‘pissed’ over de (ongepaste) grappen over zijn knappe dochter: de hoogtepunten van aflevering 32 van ‘De Slimste Mens’

TVEens topsporter, altijd topsporter. Kijk maar naar Wesley Sonck. Competitiebeestje in hart en nieren. Op de groene mat. In de discussie aan de tafel van ‘Extra Time’. Of in de zetel van ‘De Slimste Mens’. Verliezen staat niet in het woordenboek van Sonck. Getackeld worden evenmin. Letterlijk of figuurlijk. En dus zag je in de laatste ‘gewone’ aflevering hoe Sonck zich niet prettig voelde toen hij niet goed speelde en bovendien werd bestookt door niet altijd even fijnzinnige opmerkingen van juryleden Jeroom en Rik Verheye. Grapje, Wesley. Not, dus. Pas na afloop van de quiz kon hij er om lachen.

Geen finaleweken voor sympathieke Wesley. Hij kwam eigenlijk op geen enkel moment aan de bak in de 32ste aflevering. Sonck voelde bovendien al snel de bui hangen. Geen of nauwelijks sportvragen. Wél veel film, tv-series, actualiteit en politiek. Tja, dan weet je het wel, moet Sonck gedacht hebben. Straf hoe de ex-profvoetballer zich tijdens de finale tegen debutante Tess Uytterhoeven zich toch nog in de wedstrijd knokte. Vanuit een onmogelijke situatie met een 384 - 103 stand in zijn nadeel, ging het toch naar een 1-1 score. Om dan toch te sneuvelen op de B van Bree.

En dan was er nog de soloslim van Liesbeth Van Impe. Zij stuntte door het record van de hoogste score in ‘De’ Slimste Mens Ter Wereld’ na amper 48 uur alweer te verbeteren. De enige troostprijs die actrice Jennifer Heylen nog had, is ze meteen kwijt. Het leek er bovendien op dat de quizredactie dat wat graag wilde. In de filmpjesronde een fragment steken over de film ‘Titanic’, de ‘Brexit’ en ‘de moord op JF Kennedy’, dan kan je al vermoeden dat een hoofdredacteur daar flink zal mee scoren. Wat ook gebeurde. Van Impe haalde in de filmpjesronde 250 seconden binnen. Het nieuwe record staat nu op 665 seconden. En Liesbeth Van Impe zorgt mee voor een hoofdzakelijk vrouwelijke finale. Misschien wel een volledig vrouwenonderonsje.

Het voorspel van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ zit er nu op. Tien finalisten gaan vanaf maandag voor de opvolging van Lieven Scheire en voor de oorkonde die klassiek wordt overhandigd. Aan die finaleweken nemen, netjes verdeeld, vijf mannen en evenveel dames deel. Al is de kans héél groot dat een vrouw op donderdag 17 december wint. Eerst komen Hans Van Aken, Umi Defoort, Riadh Bahri en Bockie de Repper in actie. Allemaal mannen. Tess Uytterhoeven mag blijven zitten. Op donderdag is het de beurt aan Catherine Van Eylen. Nadien volgen Delphine Lecompte op maandag, Liesbeth van Impe op woensdag en Ella Leyers op de finale-avond. Enkel Conner Rousseau kan op dinsdag al het vrouwengeweld tegengaan. Het belooft een pittig gevecht te worden tussen de seksen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De leukste quotes

Tess Uytterhoeven (over wat De Grote Mark Uytterhoeven nu zoal doet): “Babysitten op mijn kinderen op maandag en vrijdag. Dat zijn zijn vaste dagen. En voor de rest zit hij in de zetel. Beetje tv kijken. Bij momenten is hij een goeie babysitter.”

Tess (of ze veel van voetbal kent): “Neen. Da’s een soort van rebellie. Ik weet niks van voetbal. Ik ken Wesley wel van ‘De Containercup’.”

Tess (over haar huwelijk): “Mijn papa wilde geen schoonzoon om zijn dochter niet te moeten afstaan. Ik ben dan maar met een vrouw getrouwd. Zijn wens gevolgd.” Waarop Jeroom: “Een gedwongen huwelijk.” En Tess: “Ge gaat zien dat ge lesbisch zijt!”

Rik Verheye (over Tess): “Ik ben heel blij dat Tess er is. Eindelijk nog iets op tv dat Mark Uytterhoeven gemaakt heeft.”

Jeroom (over de voeten van Wesley): “Hij heeft lelijke voeten, maar wel een heel mooie dochter.” En Rik Verheye: “100.000 volgers op Instagram. En 100.000 bikini’s heb ik al gezien... Maar ik zal u altijd bellen als ik met uw dochter de koffer zou induiken.”

Wesley (voor aanvang van de finale): “Als het allemaal voetbalvragen zijn, lukt het...”

Hilarische momenten

Jeroom stelt een genetisch gemanipuleerde vis voor die humoristische antwoorden kan geven, maar dan geëlektrocuteerd wordt. Met pancarte ‘even geduld’ en alles erop en eraan. Maar met zo weinig publiek in de studio is de reactie heel matig. Ook het mopje van Erik die glitters op zijn kostuum smijt, gaat deels de mist in. Met dank aan corona...

Kantelmomenten

Na een speelse, humoristische ‘3-6-9', wordt Sonck al meteen op een ferme achterstand gezet. Uytterhoeven en Van Impe beantwoorden hun vraag snel en perfect. Wesley faalt op een nochtans gemakkelijke vraag over jeugdbewegingen.

Bij de puzzelronde moet Wesley helemaal passen. De dames danken hem hartelijk. Hij zakt naar 45 seconden.

De fotoronde is ook al geen succes voor Sonck. En opnieuw pikken de dames veel seconden.

Ook in de filmpjesronde is de ex-voetballer de minst goede speler. Van Impe scoort liefst 250 seconden en breekt zo het absoluut record.

In de finale staat Wesley voor een onmogelijke taak. Toch zorgt hij bijna voor de stunt van de dag. Met dank aan Tess Uytterhoeven die er in de finale niks van bakt en op zes vragen drie goede antwoorden weet te bedenken. Bij een 1-1-stand is ze wel snel genoeg om Bree als een Limburgse stad die begint met ‘B’ te roepen. En naar de finaleweken te mogen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De eindscore (voor het finalespel)

Liesbeth Van Impe 665 sec.

Tess Uytterhoeven 384 sec.

Wesley Sonck 103 sec.

De stand

Ella Leyers 18 deelnames 7 keer gewonnen 10 finales gewonnen 1 finale verloren

Liesbeth Van Impe 7 deelnames 4 keer gewonnen 2 finales gewonnen 1 finaleweek-aflevering

Conner Rousseau 7 deelnames 3 keer gewonnen 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Delphine Lecompte 6 deelnames 3 keer gewonnen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

Cathérine Van Eylen 5 deelnames 3 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Bockie de Repper 5 deelnames 2 keer gewonnen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

Riadh Bahri 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Umi Defoort 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen. 1 finale verloren

Hans Vanaken 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Tess Uytterhoeven 2 deelnames 1 finale gewonnen. 1 finaleweek-aflevering

Keren terug

Club-voetballer Hans Vanaken, Umi Defoort en ‘overlever’ Tess Uytterhoeven

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De nieuwe top 10 van allerbeste scores Het is al de vierde keer dit seizoen dat een kandidaat de beste dagscore aller tijden verbetert. Eerst was er Riadh Bahri, dan Bockie de Repper. Dinsdag was er Jennifer Heylen en nu Liesbeth Van Impe. 1. LIESBETH VAN IMPE 665 SEC. (Seizoen 18) 2. Jennifer Heylen 661 sec. (S18) 3. Michèle Cuvelier 598 sec. (S16) 4. Bockie De Repper 597 sec. (S18) 5. Riadh Bahri 594 sec. (S18) 6. Lieven Scheire 569 sec. (S17) 7. Thomas Huyghe 561 sec. (S17) 8. Gilles Van Bouwel 559 sec. (S14) 9. Michèle Cuvelier 558 sec. (S16) 10. Adil El Arbi 557 sec. (S12) Door de topscore van Liesbeth Van Impe dondert Michèle Cuvelier met haar minst hoge score (549 sec.) uit de top 10.