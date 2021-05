Wereldkampioen indoorroeien verbreekt record in ‘De Container Cup’

TV Is Axel eindelijk erfgenaam van La Esterella op het spoor?

4 mei Axel Daeseleire ontmoet Liliane in ‘Erfgenaam gezocht’. Zij was een goede vriendin van La Esterella. Zij brengt hem eindelijk op het juiste spoor in zijn zoektocht naar een erfgenaam van de overleden zangeres. Er zou nog een neef rondlopen... in Amerika.