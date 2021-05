Wereldkampioen indoor roeien verbreekt record in ‘De Container Cup’

Showbizz Walter De Donder en dochter Julie getuigen over eetstoor­nis: “Ik was echt bang dat het gedaan kon zijn”

29 april Walter De Donder en zijn dochter Julie waren donderdagavond te gast in ‘De Cooke & Verhulst Show’. Ze vertelden er over de eetstoornis van Julie, en Walter deed meteen een emotionele oproep om wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg weg te werken.