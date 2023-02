Werden Kürt Rogiers en Jacques Vermeire opgelicht in ‘Eenmaal Andermaal’? “Dit was ons duurste stuk”

TV Emotioneel moment in ‘Een echte job’: Julie Vermeire in tranen na overlijden van patiënt

Julie Vermeire (24) beleeft in ‘Een echte job’ een moeilijk moment tijdens haar shift op de geriatrie. Ze krijgt te horen dat een patiënt net gestorven is. De dame overleed onverwachts en alleen op haar kamer. Een zichtbaar aangedane Julie barst in tranen uit bij haar collega: “Heftig. Het is zo zielig.” Het is de eerste keer dat Julie tijdens haar stage geconfronteerd wordt met een sterfgeval en dat laat een grote indruk op haar na. “Je moet echt sterk zijn om daarmee om te gaan.”