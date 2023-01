Werd haar zaak in de doofpot gestoken omdat ze misbruikt werd door vriend van de Paus? De mysterieuze verdwijning van ‘Vatican Girl’

Celebrities Tom Hanks verklapt wat zijn favoriete film is van zichzelf (en het is niet ‘Forrest Gump’)

Iedereen heeft een mening over wat nu de beste film van acteur Tom Hanks (66) is. Voor de ene is dat ‘Forrest Gump’, voor de ander dan weer ‘Cast Away’. Maar er is één film in het bijzonder die volgens de acteur zelf meer erkenning verdient. Met name ‘Road to Perdition’ uit 2002.

