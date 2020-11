Wentworth Miller stopt met ‘Prison Break’: “Ik wil niet langer een hetero spelen”

Wentworth Miller openhartig over depressie en gemene grappen over zijn gewicht

28 januari Wentworth Miller werd wereldberoemd dankzij zijn rol van Michael Scofield in de hitserie 'Prison Break'. Maar sinds die serie in 2009 (voorlopig) stopte, ging het steeds slechter met de acteur. Hij verzeilde in een depressie en kwam veel bij. Hoongelach van de Twitter- en Facebookgemeenschap was zijn deel. Vandaag gaat het veel beter met Miller en reageert hij op de spotternijen over zijn persoon die hij kreeg voorgeschoteld.