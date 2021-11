Wendy Van Wanten geeft nieuwe details vrij over de onbekende vader van Clement: “Het was oprechte liefde met de vader”

TVHaar voormalige manager en boezemvriend Danny De Waele, Prins Laurent of toch iemand anders? Al meer dan twintig jaar verzwijgt Wendy Van Wanten (61) de identiteit van de vader van haar tweede zoon Clement (21). In ‘Het Huis’ gaat ze er nog een keer dieper op in. “Zeven jaar heb ik met die liefde geworsteld.”