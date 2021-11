Wendy Van Wanten geeft nieuwe details over onbekende vader van Clement: “Het was oprechte liefde”

TV Nieuwe ober en veel Antwerpe­naars in nieuw seizoen ‘First Dates’

Hij was al even te zien in een eenmalige special voor ‘Kom op tegen Kanker’, maar vanaf vanavond draait ober Ferdy Motallebi (21) ook écht mee in het reguliere seizoen van ‘First Dates’. Ferdy is een oude bekende voor de trouwe ‘First Date’-fan, want hij nam al een keer deel als kandidaat. Zijn collega’s: barman Bram, maître Patrick en diensters Leena en Katelen vervolledigen de vertrouwde equipe.

