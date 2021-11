Wendy Van Wanten geeft nieuwe details over de onbekende vader van Clement: “Het was oprechte liefde”

TV RECENSIE. ‘Tiger King 2’: “Wilder en marginaler, maar de lol is er wat af”

Als een kat negen levens heeft, dan kunt u zich voorstellen dat een tijgerkoning evenmin in één, twee, drie z’n kop neerlegt. Netflix lijkt er alvast van overtuigd dat de winstmarge van de razend succesvolle true-crimereeks ‘Tiger King’ nog niet volledig ontgonnen is en komt aanzetten met een vervolg op de meest besproken docu van 2020. Wat de nieuwste ontwikkelingen zijn in tijgerland? En of daar überhaupt nog een kat in geïnteresseerd is? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

18 november