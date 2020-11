Welke koppels overleven ‘Boer zkt Vrouw’? Frits en Hanne lijken kans te maken: "Het ging zo rap, normaal duurt het maanden bij mij"

TV Koen Wauters redt André Hazes tijdens reü­nie-aflevering van ‘Liefde voor Muziek’: bekijk hier alle optredens

14 november In een bijzondere uitzending van ‘Liefde voor Muziek’ werden zeven jongeren die een opmerkelijk parcours op sociaal, fysiek of mentaal vlak hebben afgelegd, getrakteerd op hun favoriete nummer, dat door de artiesten uit het VTM-programma in een nieuw jasje werd gestoken. De uitzending stond dan ook volledig in het teken van Rode Neuzen Dag, de goeddoelactie van VTM, HLN, Qmusic en Belfius.