Wegenwachters moeten opgesloten kindje uit auto bevrijden

Na ‘Lady Truckers’ en ‘De vuilste jobs van Vlaanderen’ zet VTM2 de komende acht weken dus een nieuw ambacht in de kijker. Want of het nu om een klapband, motorproblemen of een panne gaat, wegenwachters schieten overal te lande te hulp bij pech onderweg. Of ze nu voor VAB, Touring of een andere bijstandsfirma werken, deze reddende engelen weten bijna nooit wat hen te wachten staat, maar weten wel altijd raad.