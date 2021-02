‘#weetikveel’: Zeg nooit 'brug' tegen het 'viaduct' van Vilvoorde

TV Tourist LeMC staat centraal in ‘Liefde Voor Muziek’: “Ik werk nog altijd als maatschap­pe­lijk werker”

22 februari Vanavond in ‘Liefde Voor Muziek’ doet Tourist LeMC (Johannes Faes) een opvallende bekentenis: “Artiest zijn was voor mij altijd plan B. Ik wou dat wel en droomde van kleins af aan om voor mensen te zingen, maar het geloof dat dat echt kon, was er niet.”