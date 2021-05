Weer of geen weer: opnames ‘De Redders’ gestart in Oostende

Burgemeester Bart Tommelein is alvast enthousiast: “We willen Oostende - Mariakerke verder ontwikkelen tot het meest familievriendelijke strand van de Vlaamse kust. Deze reeks past helemaal in dit plan. Onze kustredders spreken sowieso tot verbeelding van heel wat kinderen. Dankzij deze nieuwe reeks kunnen we zowel de redders als Oostende - Mariakerke extra in de kijker zetten. Tegelijkertijd kunnen we ook in samenwerking met de Oostendse reddingsdienst een educatief luik ontwikkelen om bezoekers bewust te maken van de gevaren van de zee en het strand.”

Spectaculair reddingswerk

Elke dag staat het team van redders klaar om vakantiegangers uit benarde situaties te redden op het strand of op zee. Een verloren gelopen kind, een zwemmer in nood of een kwallenbeet, stuk voor stuk zijn het herkenbare situaties voor iedereen en af en toe leiden ze tot het meer spectaculaire reddingswerk. ‘De Redders’ is een mix van spannende momenten, fun, drama, emoties en persoonlijke verhalen. Want hun liefdesleven is al minstens even spannend als de job an sich en ook daar moet er al eens iemand ‘gered’ worden. Onder anderen Julie Vermeire maakt deel uit van de cast en spat van het scherm als beschermengel van de vele toeristen op onze stranden.