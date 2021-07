Weekend voor de buis? Deze nieuwkomers zijn het streamen waard

Wekelijks schuimt onze redactie de verschillende streamingplatformen af, op zoek naar de beste vijf nieuwe films en series voor het weekend. Deze week vullen we onze Kijkgids aan met de Mexicaanse drugsreeks ‘Somos.’ (Netflix), een epische sciencefictionfilm met Chris Pratt (‘The Tomorrow War’) en twee (!) nieuwe films van Oscarwinnend regisseur Steven Soderbergh ( Streamz ). Dit is onze streaming top vijf!

1. ‘The Tomorrow War’ - Epische sciencefiction (Prime Video)

Chris Pratt heeft zich met rollen in Marvels ‘Guardians of the Galaxy’ en in de ‘Jurassic World’-trilogie opgewerkt tot een vaste waarde in de sciencefictionscène. De opnames van de derde ‘Jurassic World’ zijn zopas afgerond, maar Pratt is nu ook te zien in de gloednieuwe, veelbelovende scifi-film ‘The Tomorrow War’. Pratt neemt naast het acteerwerk ook - voor het eerst in zijn carrière - een rol als uitvoerend producent voor z’n rekening. De wereld schrikt op wanneer er een groep tijdreizigers uit het jaar 2051 arriveert met een dringende boodschap. Dertig jaar in de toekomst zullen de burgers een wereldwijde oorlog tegen buitenaardse wezens verliezen. Maar er is hoop: als er soldaten en burgers uit het heden naar de toekomst getransporteerd worden, dan kunnen ze de mensheid nog redden. Een van de rekruten is vader en leraar Dan Forester (Pratt). Hij stemt in met de gevaarlijke missie om de wereld te redden voor zijn jonge dochter.

‘The Tomorrow War’ – vanaf 2 juli op Prime Video

2. ‘Let Them All Talk’ - Drama aan boord (Streamz)

Een gerenommeerd schrijfster vertrekt met enkele vrienden op reis in een poging oude wonden te helen. Ze gaat er op zoek naar plezier en geluk, maar wordt toch geconfronteerd met haar hardnekkige verleden. In deze tragikomedie neemt meervoudig Oscarwinnares Meryl Streep de hoofdrol voor haar rekening. Ook Lucas Hedges en Dianne Wiest spelen een pertinente rol in het verhaal, dat volledig aan boord van het cruiseschip Queen Mary 2 werd opgenomen.

Meryl Streep zien schitteren in haar nieuwste film? Bekijk ‘Let Them All Talk’ hier op Streamz

3. ‘Somos.’ - Harde drugsoorlog (Netflix)

In maart 2011 vallen verschillende soldaten van het Mexicaanse Zetas-drugskartel het dorpje Allende, vlak bij de grens met Texas, binnen. Ze maken het dorp met de grond gelijk en er vallen naar verluidt honderden onschuldige slachtoffers. Deze nieuwe Mexicaanse dramaserie vertelt het verhaal van de drugsoorlogen vanuit het perspectief van de slachtoffers. Hoe kon een foutgelopen DEA-operatie destijds uitmonden in een gruwelijk bloedbad?

‘Somos.’ - vanaf 30 juni op Netflix

4. ‘No Sudden Move' - Meeslepende misdaad (Streamz)

Enkele jaren geleden kondigde Oscarwinnaar Steven Soderbergh zijn pensioen aan, maar daar kwam nog niet veel van in huis. Hij zat in de regiestoel van ‘Let Them All Talk’ (zie hierboven) en ook deze thriller is van zijn hand. In ‘No Sudden Move’ moet een groep criminelen op zoek naar een document, maar dat loopt niet af zoals gepland. Soderbergh haalt met Don Cheadle, Benicio del Toro en David Harbour een sterrencast voor zijn lens.

Soderberghs sterrencast gaat vandaag in première op Streamz! Bekijk ‘No Sudden Move' hier

5. ‘Mocro Maffia - seizoen 3' - Immens slagveld (Streamz)

Het tweede seizoen van de Nederlandse misdaadreeks ‘Mocro Maffia’ mondde uit in een immens slagveld. Er hangt veel spanning in de lucht en niemand is nog veilig. In het derde deel van de bloedstollende reeks krijgen we meer inzicht in de hoofdpersonages en er duiken ook enkele nieuwe gezichten op. Streamz lanceert gelijktijdig met dit derde seizoen ook de miniserie ‘Mocro Maffia: Komtgoed’, waarin het nieuwe personage Komtgoed (gespeeld door Marouane Meftah) centraal staat.

Zet je schrap voor een bloedstollend staaltje cinema: ‘Mocro Maffia - seizoen 3' is nu te zien op Streamz

Lees ook