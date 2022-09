Weduwe van boer Charel heeft plannen met zijn erf: "Wil mijn domein openstellen voor de mensen"

TV Na oproep van vorige week heeft Delphine Lecompte haar eerste dickpic gekregen: “Helaas een zieltogend exemplaar”

De doorgaans schuchtere Delphine Lecompte kreeg maandagavond in ‘De allerslimste mens’ wat ze gevraagd had: een échte dickpic. Doorgaans dient een mens daar een klacht voor in, maar de dichteres kreeg er applaus voor. En dan was er nog jurylid Margriet Hermans die toegaf dat ze erotisch geprikkeld wordt als ze haar neus in de schaamstreek van haar partner duwt. Gelukkig werd er ook nog op hoog niveau gequizd in aflevering vijf. Daarbij moest Jonas Geirnaert voor het eerst het onderspit delven.

13 september