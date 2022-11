“We zijn terug!”: Amazon redt Australische soap ‘Neighbours’, vier maanden na de laatste aflevering

“We zijn terug!”, klinkt het enthousiast op Twitter, waar enkele bekende gezichten uit ‘Neighbours’ het goede nieuws brengen. Het was nochtans een serieuze bedoening, de grote finale van de Australische soap. Zelfs zangeres Kylie Minogue keerde terug om een oude rol te hervatten, toen ze hoorde dat de show van de buis werd gehaald. Maar al het drama was voor niets, zo blijkt nu. De acteurs en actrices keren gewoon terug in een nieuwe, “verbeterde” versie van de reeks. Dat nieuws delen Amazon Freevee en Fremantle, die de nieuwe ‘Neighbours’ gratis beschikbaar zullen maken op hun streamingplatformen in het VK, de VS, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada. Bovendien worden ook alle eerder opgenomen seizoenen van de serie op de Amazonplatformen geplaatst. Dat zijn er heel wat, gezien de reeks 37 jaar op tv was voor de Britse zender Channel 5 besloot om de stekker eruit te trekken.