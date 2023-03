“We waren er voor elkaar als er kritiek was”: weerman David Dehenauw over pensioen van collega Frank Deboosere

TV GEZIEN? ‘Gestrand op Honeymoon Island’: “Is dit format bedacht door psychopa­ten?”

De bedenkers van ‘Blind getrouwd’ laten een kersverse realitybaby op de wereld los - een gloednieuw format dat op de Vlaamse tv z'n wereldwijde debuut kent. De eerste aflevering van ‘Gestrand op Honeymoon Island’ was vrijdagavond te zien op VTM, vanaf dinsdag gaat de reeks verder op VTM2. Centraal staan vier pasgehuwde koppels die na hun ‘blinde’ trouwpartij meteen gedropt worden op een desolaat strand. Een geniale vondst of een flauw doorslagje van ‘Blind getrouwd’? “Tussen Koen en Eva was 't meteen koekenbak. ‘Ja, er is gekust’, glimlachte hij met dezelfde gelukzaligheid in de ogen als een pas ontmaagde tiener.”