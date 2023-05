“We verstaan elkaar prima, maar er is blijkbaar toch een barrière”: waarom een Belgisch-Nederlandse productie niet altijd werkt

TVMeer budget en een grotere afzetmarkt. Een samenwerking tussen Belgische en Nederlandse producenten mag dan erg veel voordelen hebben, het is ook allesbehalve evident. “Sterker, het is heel moeilijk”, klinkt het bij het Nederlandse Algemeen Dagblad, dat onderzocht wat de valkuilen van zo’n internationale samenwerking zijn. En waarom lijken we daar dan toch steeds vaker opnieuw voor te kiezen, zoals in ‘Arcadia’ of ‘Het geheugenspel’? “Een serie als ‘FC De Kampioenen’ zou in Nederland totaal niet werken.”