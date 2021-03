We keken massaal naar 'De Mol': eerste aflevering opent met 1.002.000 Molzoekers

TV Leerlingen en leerkrach­ten van Sint-Rita getuigen in ‘Wij Waren Daar’ over aanslagen in Zaventem: “Achteraf vormden we een soort van mi­ni-familie”

20 maart Op 22 maart 2021 is het exact vijf jaar geleden dat de luchthaven van Zaventem werd opgeschrikt door een terroristische bomaanslag. Die ochtend zouden de laatstejaarsstudenten van het Sint-Ritacollege in Kontich op reis vertrekken naar Rome. Twee van hen goten hun verhaal in een fictiereeks: ‘22/3: Wij waren daar’.