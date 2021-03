“We hebben lang vergaderd en zijn tot een consensus gekomen:": ‘De Kampioenen’ trekken er na 30 jaar zelf de stekker uit

Hoofdscenariste An Swartenbroekx heeft de pagina omgeslagen en zal zelf geen nieuwe verhalen meer bedenken voor ‘F.C. De Kampioenen’. In ‘Dag Allemaal’ vertelt de actrice, die met haar donkere coupe bewust niet meer op haar personage Bieke lijkt, dat ze zich voortaan toelegt op een nieuw schrijfproject: de kinderboekenreeks Duupje. “Het ligt allemaal gevoelig, maar we zijn intussen met de hele ploeg acteurs samengekomen”, zegt ze vandaag in het weekblad. “Uiteraard waren niet alle meningen hetzelfde. We hebben lang vergaderd, zijn tot een consensus gekomen en hebben die aan de VRT meegedeeld. Ik mag niet voor de groep spreken, dat zou niet mooi zijn. Maar wat ik wel kan zeggen, en dan spreek ik enkel voor mezelf: die kerstspecial was een orgelpunt en we moeten nu met een heel schoon, warm gevoel terugblikken op een familie die dertig jaar lang fantastische comedy heeft gemaakt. En met dankbaarheid tegenover de VRT en het productiehuis dat de films produceerde.”