"We hebben gekozen om ook Xavier te laten sterven. Zo komt alles samen": An Swartenbroekx neemt afscheid van Johny Voners met kerstspecial

TV"Op de laatste opnamedag is er een enorm gewicht van mijn schouders gevallen. Onze kerstspecial is het eerbetoon aan Johny Voners geworden dat ik voor ogen had", zegt An Swartenbroekx (51). Of het de laatste keer is dat ze in de huid van Bieke is gekropen, durft ze niet te zeggen. "In januari gaan we met alle acteurs samenzitten om de knoop door te hakken."