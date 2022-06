Wat vonden ‘Thuis’-acteurs Jeroen Lenaerts en Danny Timmermans zelf van de seizoensfinale? "Ik was niet voorbereid op die scène”

TV STREAMING­TIP. ‘De standaard koekhandel’: de psychoana­ly­se achter de Oreo-koek

U kent hem als bijzitter aan de tafel van ‘De Ideale wereld’. Of sinds kort ook als acteur in de satirische Streamz-topper ‘Doe zo voort’. Maar in zijn vrije tijd is stand-upcomedian Lukas Lelie ook presentator van het bescheiden internetfenomeen ‘De standaard koekhandel’.

22 juni