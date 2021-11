Wat vaker je oma bezoeken, zelf de was doen en altijd op tijd komen: Jens Dendoncker schiet te hulp in 2de seizoen ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’

Ga eens wat vaker naar je oma

Niet op bezoek gaan bij je grootouders is duidelijk niet zonder gevaar. En dat gaat David ook ondervinden. Zijn oma Annie (89) ziet haar kleinzoon heel graag maar veel te weinig, dus schakelt ze de hulp in van Jens. Terwijl David rustig op een bankje zit, wordt hij door een speciaal interventieteam in ware guerilla stijl naar een lege hangar gebracht. Er wordt een half leger ingehuurd om hem zijn grootmoeder te laten ontmoeten.

Doe je was eens zelf

Voor zijn eerste opdracht mag Jeroen zich al meteen in een politie-uniform hijsen om een boodschap over te brengen van Elke. Haar broer Dieter woonde een jaar onder haar dak en is inmiddels opnieuw alleen gaan wonen, maar hij blijft zijn was bij haar brengen en daar heeft Elke genoeg van. Wanneer Dieter net zijn was is gaan ophalen, wordt hij door politieagent Jeroen aan de kant gezet voor een politiecontrole met drugshond. Blijkt dat er in de wasmand duidelijk iets verdachts zit: verschillende zakjes wit poeder… Dieter beleeft de schrik van zijn leven, maar de boodschap is duidelijk: doe voortaan je eigen was!