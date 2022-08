Wat mogen we verwachten van de nieuwe ‘Ideale wereld’? “Op dit moment is het hier blinde paniek”

TV Nieuwe trailer van ‘Lord of the Ring­s’-pre­quel ‘The Rings of Power’ toont hoop nieuwe gezichten

Voor fans van ‘Lord of the Rings’ zit het wachten er bijna op. Op 2 september gaat de langverwachte prequel ‘The Rings of Power’ in première. Voor wie niet tot dan kan wachten, hebben we wel goed nieuws. De makers van de reeks gaven zonet nog een nieuwe trailer vrij.

24 augustus