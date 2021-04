“Wat Mathieu van der Poel vorig jaar deed, verbleekt bijna bij wat je dit seizoen nog te zien krijgt”: achter de schermen van 'De Container Cup’

Laten we even terugspoelen naar het eerste seizoen van ‘De Container Cup’, een schot in de roos van jewelste. We schrijven voorjaar 2020 en het hele land is in lockdown. De grenzen gaan dicht en enkel noodzakelijke verplaatsingen worden nog toegestaan. Eén van de vele gevolgen is dat zowat elk sportevenement wordt uitgesteld of zelfs afgelast. De atleten zitten — net zoals het gros van de bevolking — thuis. In dat klimaat komt Woestijnvis met een nieuw format: De Container Cup. Het idee is even geniaal als eenvoudig: laat topsporters in competitie gaan via een vast inspanningsparcours — lopen, monkey bars, golf, roeien, schieten, gewichtheffen en fietsen — in een omgebouwde scheepscontainer. Kruid dat vervolgens af met duels tussen BV’s. En bingo: de mayonaise pakt.