Wat is vaginisme en wat kan je eraan doen? Seksuologe geeft tekst en uitleg in ‘Club Flo’

Vaginisme is een ongewilde samentrekking van de spieren rond de vagina die geslachtsgemeenschap en gynaecologische onderzoeken moeilijk of zelfs onmogelijk maken. Seksuologe en kinesitherapeute Lotte Loones vertelde aan Flo Windey hoe ze die aandoening behandelt. “Eerst is er een uitgebreid gesprek om te polsen naar de psychologische factoren, want we merken dat die vaak een rol spelen. Daarna volgt er een soort gynaecologisch onderzoek, maar we pakken dat heel voorzichtig aan.” Volgens Loones komt vaginisme voor bij één op de tien vrouwen. “Veel vaker dan je denkt dus.”

Centrale gast donderdagavond was Herman Brusselmans, die onverbloemd vertelde over z’n seksleven. “Natuurlijk ga je nog zin hebben in seks als je ouder bent”, stelde de auteur Flo gerust. “Misschien niet vier keer per week, maar je hebt er nog altijd evenveel plezier in. Ik heb natuurlijk ook een lief die 29 is en haar drive is groter. Dus zij trekt mij daarin mee, zodat dat ik wellicht meer seks heb dan de doorsnee 63-jarige. Natuurlijk zijn er fysieke gevolgen als je ouder wordt zoals erectiestoornissen, maar ik neem daar pilletjes voor. Ik ben trouwens echt de man van het voorspel. Dat begint al als je samen in de zetel zit. Seks hangt soms echt in de lucht.”