Wat is een graadje meer of minder? Dit zijn de heetste series om bij weg te smelten

TVHet kwik klimt dezer dagen tot in de nok, het zweet biggelt waar het niet gaan kan en de gevoelstemperatuur in de huiskamer wordt dadelijk nog zwoeler. Met dit lijstje aan stomende series druipt zelfs ‘Bridgerton’ met de staart tussen de benen af. Van triootjes in ‘Élite’ op Netflix over alles blootgeven in ‘OnlyFans, de Naakte Vlaamse Waarheid’ op Streamz tot acrobatie met een paal in ‘P-Valley’ op STARZPLAY. Deze series garanderen u urenlang sexy kijkplezier.

‘Élite’ (Netflix)

Volledig scherm Élite © MATÍAS URIS/NETFLIX

Over deze Spaanse versie van ‘Gossip Girl’ wordt wel eens gezegd dat hij heter is dan de hel. En met vijf seizoenen van telkens acht afleveringen zit u urenlang goed voor een zwijmelwaardige rit vol sensueel soapy tienerdrama. De serie speelt zich af op de fictieve exclusieve Spaanse privéschool Las Encinas en volgt drie studenten uit de arbeidersklasse die via een studiebeurs toegang krijgen tot de rijkste bovenlaag van de maatschappij en dus alles op alles moeten zetten om hun welgestelde klasgenoten bij te houden. Wanneer deze twee werelden echter botsen, eindigt dat in moord en bouwt de reeks ‘Big Little Lies’-gewijs op dat moordmysterie verder. Een spannende whodunit doorspekt met relevante sociale topics en - oh ja - heel veel seks, natuurlijk. Deze reeks kijkt namelijk niet op een orgietje meer of minder.

‘Sex/Life’ (Netflix)

Volledig scherm Sex/Life © Netflix

Als het al in de titel staat, dan kunt u al raden dat de reeks geen gas zal terugnemen. Toen deze serie vorige zomer op Netflix verscheen, stond het internet in geen tijd roodgloeiend. En dit dankzij een welbepaalde douchescène waarin grotesk laaghangend fruit te bewonderen valt. De Australische acteur aan wie de bezienswaardigheid toebehoort, kreeg voor alle duidelijkheid een prothese aangemeten en toonde dus niet wat Moeder Natuur hem had toebedeeld. De reeks volgt Billie, een moeder die wanhopig op zoek is naar meer plezier in haar huwelijk, wat ervoor zorgt dat ze begint te schrijven over een ex uit het verleden, wat uitmondt in een wilde affaire in het heden. Met z’n flinterdun plot is de show af en toe een frustrerende zit, maar het is tegelijk zo over the top hitsig dat het moeilijk is om weg te kijken. Indien u bevangen wordt door de seksuele chemie tussen Brad en Billie: de twee acteurs werden na de opnames een koppel, dus dat verklaart het één en ander.

Volledig scherm Minx © Streamz

Over uit de kluiten gewassen jongeheren en vrouwelijk verlangen gesproken, mogen we uw aandacht voor HBO’s recentste en fantastische feministische sitcom ‘Minx’. Deze sekspositieve reeks situeert zich in de jaren 70, maar staat vooral bol met inzichten over seks en seksualiteit die vandaag de dag relevant zijn. Naast intellectueel stimulerend deinst deze sexy werkplekkomedie er niet voor terug om z’n fysieke verlangens te omarmen en heel wat functioneel naakt op beeld te toveren. De show volgt de feministische Joyce (Ophelia Lovibond) die aanvankelijk dik tegen haar zin de handen in elkaar slaat met Hugh Hefner-wannabe Doug (Jake Johnson) om een vrouwelijk erotisch magazine op de markt te brengen. Het onwaarschijnlijke duo krijgt daarbij de hulp van een huisvrouw, een pornomodel en de Italiaanse maffia.

Volledig scherm OnlyFans: De naakte Vlaamse waarheid © SBS

Deze Streamz-documentairereeks geeft een inkijk in de - zo leest de perstekst - “niet zo tepelschuwe wereld” van het socialemediakanaal OnlyFans. Vier afleveringen lang stelt deze docu scherp op Vlaamse influencers en realitysterren die munt slaan uit het posten van expliciete content en verkent de reeks het hoe, wat en waarom van zich online blootgeven tegen betaling. Passeren onder meer de revue: ‘Temptation Island’-laureaten Yana Daems en Megan Desaever, pornoproducente Elise van Vlaanderen en Aaron en Jonie, een vrijwel onbekend koppel dat zich voltijds toelegt op het inwilligen van de wildste fantasieën van hun fans: “Lesbisch, zedig, ruw, … Alles kunt ge aan ons vragen.” Deze reeks mag z’n sujets ook financieel de kleren van het lijf vragen, indien inkomstenmodellen en fiscale aftrekposten pas echt uw fetisj zijn.

‘P-Valley’ (STARZPLAY)

Volledig scherm P-Valley © Starz

Voor iedereen die houdt van stripperdrama’s à la ‘Hustlers’ en ‘Zola’ (beide te zien op Streamz) en zich graag urenlang vergaapt aan de neon noir en rauwe realiteit van werken in een striptent. ‘P-Valley’, gebaseerd op Katori Halls theaterstuk ‘Pussy Valley’, speelt zich af in en rond een stripclub genaamd ’The Pynk’. Gelegen in een fictief stadje in de Mississippi Delta geeft het een bedwelmende kijk op het leven van vijf vrouwen die werken en gedijen in deze zogenoemde Dirty Delta. De reeks werd geprezen voor z’n overwegend zwarte cast en z’n diep uitgewerkte, authentieke personages. De show neemt sekswerk twee seizoenen lang op de meest sexy manier uit de taboesfeer, terwijl het ook dwingende onderwerpen aankaart zoals huiselijk geweld, rassenongelijkheid en vechten voor overleving aan de rand van de samenleving.

‘Normal People’ (STARZPLAY)

Volledig scherm Normal People © Hulu

Smachten, smelten en snotteren. Wie z’n portie verleiding ook met een bijgerecht aan hartzeer wenst, is bij deze miniserie aan het juiste adres. Gebaseerd op het gelijknamige boek van Sally Rooney legt deze reeks de intense intimiteit tussen Marianne en Connell vast. Op school wil de populaire Connell de onpopulaire Marianne niet erkennen, hoewel ze bijna elke nacht met elkaar naar bed gaan. Wanneer ze elkaar later in Dublin op een andere school treffen, zijn de rollen omgedraaid en is Connell degene die zich een outsider voelt. ’Normal People’ is een verhaal van samenkomen, uit elkaar vallen en terug samenkomen en wordt naar het scherm vertaald met een hartverscheurende intensiteit en heel veel bloot. De eerste seksscène duurt maar liefst 9 minuten en 24 seconden en zorgde ervoor dat de show een stroom aan klachten genereerde van kijkers die het "het meest ranzige drama in de geschiedenis van de BBC” noemden, terwijl anderen de reeks net prezen voor de eerlijke en - zoals de titel al aangeeft - ronduit normale vertoning van seks. Oordeelt u vooral zelf.

