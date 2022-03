Wat is de invloed van hiv op het liefdesleven van Christophe uit ‘Blind Getrouwd’? “Het is een verhaal van dubbele verantwoordelijkheid”

TVChristophe Ramont uit ‘Blind Getrouwd’ raakte vorig jaar besmet met HIV. Al snel was hij er erg open over en wilde hij mensen er bewust over maken. Nu wil hij ook graag de taboe rond het onderwerp doorbreken. In ‘Up To Date’ op VTM GO vertelt Christophe over zijn diagnose en hoe dat zijn liefdesleven heeft beïnvloed.