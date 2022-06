“Wat goed!”: Meilandjes lanceren hun eigen podcast

Je kan de vrolijke podcast elke vrijdag om 16 uur bekijken op ‘Kijk.nl’. Op de streamingsdienst ‘Juke’ kan je genieten van de audio. Het duo zelf heeft er alvast zin in. “Met zoveel ellende en negativiteit in de wereld vonden we het hoog tijd voor een podcast over alléén maar de goede en mooie dingen in het leven”, vertelt Martien aan ‘RTL Boulevard’. “Dat is voor ons ook niet altijd makkelijk hoor, want we houden soms wel van een potje klagen, maar we gaan het eens over een andere boeg gooien.” Ook Erica praat vol lof over hun nieuw project: “Het is echt enig om te maken en ontzettend leuk om elke week weer een andere gast in de uitzending te ontvangen. Elke aflevering is weer een feestje.”