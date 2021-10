Wat een samenloop van omstandigheden: politie Oostende grijpt snel in bij ongeval in ‘Helden van Hier’

Oostende Streng, maar rechtvaar­dig, zoals het moet: overleden motard Nick (41) laatste keer te zien in ‘Helden van Hier: Politie Oostende’

14 oktober De overleden politiemotard Nick Campe (41) was woensdagavond te zien op VTM in ‘Helden van Hier: Politie Oostende’. In de uitzending geeft hij een opleiding aan twee motards die dingen naar een plekje bij de motorbrigade. De camera’s leggen mooi vast hoe Nick was: streng, maar ook een echte motivator die zichtbaar blij is wanneer zijn pupil slaagt in het examen. “Goed, hé! En nu ontstressen.”