Wat een rapport: Karen en Ruth schieten maar liefst vijf keer raak in ‘Cupido Ofzo’

Ze kunnen er een puntje aan zuigen bij ‘Blind getrouwd’, ‘First Dates’ en andere datingprogramma’s. In ‘Cupido ofzo’ bleven liefst vijf van de acht koppels samen. Gisteren schreven we dat Hanne en Sven nog steeds dolgelukkig zijn en ook Julia en Maxime, Damon en Margot, en Laurens en Kirsten waren meteen verkocht. Maar dat de vlam tussen Vincent en Ashley ook meer dan vier maanden na de opnames in de zomer nog steeds brandt, is een verrassing. Ashley, die na een fout gelopen operatie kampt met een niet-aangeboren hersenletsel, was aanvankelijk niet echt weggeblazen door Vincent, die kampt met een autismestoornis. Toch vonden de twee elkaar. Het ‘unieke datingbureau voor unieke mensen’ met koppelaarsters Karen Damen en Ruth Beeckmans kan daarmee zeer keurig rapport voorstellen en is zonder twijfel het meest succesvolle datingprogramma van het land.