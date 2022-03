Wat een pechvogel: Sieg De Doncker haalt laagste score in ‘Marble Mania’

TV Veel kritiek op Meilandjes-programma ‘Chateau Bijstand’: “Dit soort armoede-por­no is geen entertain­ment”

Vanaf vanavond zijn de Meilandjes - Martien, Erica en Maxime - op de Nederlandse zender SBS6 te zien in een nieuw programma: ‘Chateau Bijstand’. Zoals de naam al doet vermoeden, gaat de steenrijke familie ontdekken hoe het is om een maand lang te leven alsof ze straatarm zijn. Iets waar veel Nederlanders eigenlijk niet om kunnen lachen. “Handig toch hé, dat die vervelende armoede zomaar voorbij is na een maand."

7 maart