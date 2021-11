Wat een finale: Mini Droids winnen 'Belgium's Got Talent 2021'

TVDe afgelopen weken zag kijkend Vlaanderen hoe de negen finalisten van ‘Belgium’s Got Talent’ hun finaleplaats veroverden. Vanavond was het tijd voor de grote apotheose tijdens de live finale. De negen finalisten hebben voor de allerlaatste keer een gloednieuwe act uit hun mouw geschud, maar uiteindelijk kon er maar één winnaar zijn. Die eer was weggelegd voor de Mini Droids die met hun performance kijkend Vlaanderen wisten te overtuigen. Herbeleef hier meteen ook alle andere acts uit de spannende finale.

Maak kennis met de winnaars van ‘Belgium’s Got Talent’: de Mini Droids (11 - 13 jaar uit Antwerpen). Zij waren tijdens de finale opnieuw in een nostalgische bui en slaagden erin om het publiek te overtuigen met een sprankelende choreografie op een medley van de Backstreet Boys. Hun optreden was alvast goed voor een staande ovatie van alle juryleden. “Da’s mijn Golden Buzzer. Hoe goed was dit?!”, aldus een zeer enthousiaste Ruth Beeckmans. “Jullie zijn - echt waar - fantastisch.” An Lemmens was alvast net zo positief. “Jullie dansen de Backstreet Boys gewoon naar huis. Jullie weten het publiek te boeien en dat is gewoon wat we nodig hebben.”

Made2Move (11 - 44 jaar uit Wetteren) solliciteerde met een explosieve dans om op de Super Bowl te dansen. Maar was het ook een touchdown? “Perfecte opening van deze finale. Jullie staan ergens voor en maken dat duidelijk. Als ze in Amerika nu nog niet van jullie gehoord hebben, dan weet ik het ook niet meer”, klonk het enthousiast bij An Lemmens.

Colette, De Zandmuze (63 jaar uit Brasschaat) bracht met haar zandkunst een Griekse mythe tot leven. “Zo sierlijk, zo gedetailleerd”, klonk het na haar performance bij jurylid Ruth Beeckmans. “Vorige keer heb je van ons geen Golden Buzzer gekregen, maar ik ben zo blij dat het publiek je naar de finale gestuurd heeft, want jij hoort hier gewoon thuis.”

Beste maatjes Julie & Wout (11 jaar uit Izegem) haalden alles uit de kast met een nieuwe choreografie en dansten op de muziek van hun favoriete film: ‘Aladdin’. Volgens An Lemmens hebben de twee met hun keuze wel een risico genomen. “Een berekend risico, een slim risico and I loved it.” En ook Ruth Beeckmans was het eens met haar collega-jurylid. “Heel verrassend om jullie zo’n soort dans te zien brengen. Heel straf gedaan.”

Samuel (34 jaar uit Antwerpen) danste op een nummer dat gekozen werd door een wel heel speciaal persoon in zijn leven: zijn mama. Kon zijn performance op ‘It Had To Be You’ de jury bekoren? Bart Peeters alvast wél. “Keep up the good groove, Maxi Droid”, klonk het daar. Davy Parmentier was het op zijn beurt eens met zijn collega Bart. “Je hebt het zo goed gedaan. Je bent een voorbeeld voor heel veel mensen. Wie weet ben jij straks wel de winnaar van ‘Belgium’s Got Talent’.”

Denis (12 jaar uit Hever) haalde tijdens de halve finale zijn cello boven, maar switcht dit keer van klassiek naar rock op zijn ijsschaatsen. Zijn prestatie was alvast goed voor een staande ovatie van de jury. “Wij vielen allemaal achterover van wat jij hier vanavond hebt laten zien. Echt ontzettend knap”, klonk het achteraf bij Ruth Beeckmans.”Ik gun het je echt.” En wat vond Davy Parmentier van het optreden van Denis? “Er staat echt een persoonlijkheid op het podium”, klonk het overtuigend. Volgens Parmentier is het misschien zelfs tijd voor een nieuw seizoen van ‘Dancing On Ice’...

Jonas (17 jaar uit Liedekerke) combineerde voor zijn finale-act zijn twee ultieme passies: goochelen en Lego. Kon hij deze keer zijn zenuwen onder controle houden? Zelf was hij alvast extra gemotiveerd om zijn best te doen. “Je hebt de vorige keer het voordeel van de twijfel gekregen”, maakte Davy Parmentier na het optreden van Jonas duidelijk. “Ging het je deze keer lukken om een act zonder fouten neer te zetten? Mij heb je uiteindelijk volledig weggeblazen.” An Lemmens heeft vanavond dan weer een andere Jonas gezien. “Je hebt een verhaal verteld en op onze emoties ingespeeld. Het is je gelukt om aan onze verwachtingen te voldoen.”

Youssef (27 jaar uit Brussel) wilde de kijkers thuis omver blazen met een episch nummer en zijn bijzondere stem. Hij koos voor de song ‘Over The Rainbow’. Normaal gezien zingt de Brusselaar op straat, maar volgens Bart Peeters gaat een groot podium hem net zo goed af. “Jij bent hier helemaal klaar voor. Je hebt een stem waar je ‘The Voice’ mee kan winnen in vele landen. Er kan wel eens goud zijn aan het einde van de regenboog. Ik wens je het alvast toe.” Ruth Beeckmans is een beetje verliefd op Youssef. “Je stem is zo uniek en magisch. Je raakt mensen vanaf de eerste nooit en dat is niet iedereen gegeven.” Volgens Beeckmans staat hem dan ook nog een mooie toekomst te wachten.

Zoe Bizoe (32 jaar uit Gent) kwam tijdens haar burlesque-act in een unieke ballonnenwereld terecht. “Je hebt iets met mij gedaan dat nog geen enkele vrouw heeft gedaan. Je hebt mijn hart veroverd”, klonk het bij Davy Parmentier. “Ik ben zo blij dat jij erbij bent. Beloof mij, dat je dit voor altijd blijft doen.” Volgens Ruth Beeckmans is Zoe een tsunami van verschillende talenten. “Je hebt een straffe boodschap gebracht. Het zag er echt prachtig uit.”

Ook Rode Neuzen Dag had een spectaculaire act in petto:

Tijdens de finale van ‘Belgium’s Got Talent’ zorgde Rode Neuzen Dag voor een verrassing met een spectaculaire act. Ze kregen daarvoor de hulp van twee special guests die geen onbekenden zijn namelijk Baba Yega en Nicholas.

Kijkers konden gedurende de hele live finale stemmen op hun favoriete act. De volledige opbrengst van de sms-voting gaat integraal naar Rode Neuzen Dag. De actie van VTM, HLN, Qmusic en Belfius wil jongeren helpen om zich goed in hun vel te voelen. Met de opbrengsten van alle acties worden leerkrachten opgeleid tot Sidekick Sam.

