“Wat doet die nu?”: Genkse politie haalt roekeloze chauffeur uit het verkeer in ‘Op Interventie’

TV "Bij zo'n gewapende overval stijgt je hartslag meteen": stevige ontgroe­ning voor nieuwe inspecteur Dylan in ‘Op Interven­tie’

20 januari Na zeven woelige jaren in Brussel lonkte de gezelligheid van zijn Limburgse heimat. Inspecteur Dylan (28) stond op de eerste rij bij de aanslagen en kreeg in de hoofdstad amper tijd om een boterham te eten, maar botste tijdens zijn eerste stappen bij het Genkse korps meteen weer op de zware misdaad. "Bij de melding van een gewapende overval gaat je hartslag meteen de hoogte in", klinkt het vanavond in 'Op interventie'.