Was Meghan Markle te gast in ‘De Cooke en Verhulst Show’?

De specialist Chris Ume maakte voor ‘De Cooke & Verhulst Show’ een ‘deepfake’ waarbij het gezicht van Kim Van Oncen werd vervangen door dat van Meghan Markle. Via die techniek kan je foto’s of video’s manipuleren en zo personen dingen laten zeggen of doen die ze in werkelijkheid niet gezegd of gedaan hebben. Zo vertelde de ‘hertogin’ dat ze momenteel in België is voor een project rond arme kinderen. Daarnaast sprak Meghan ook over de goeie band die ze heeft met prins Laurent. “Hij heeft me Belgische pralines en een dvd van ‘Gert Late Night’ gestuurd.”