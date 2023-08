Was Johnny Depp dan tóch schuldig? Nieuwe Netflix-docu zaait twijfel over uitspraak van ‘monsterproces’

TV Jonas Van Geel gaat als zijn typetje ‘de Jordy’ naar Ibiza voor nieuwe reeks: “Acht euro voor een pintje? En dan is het Heineken”

Jonas Van Geel (38) is binnenkort te zien in een VTM GO-programma met zijn typetje ‘de Jordy’. Na een hele zomer vloggen, hard werken en sparen, is het eindelijk zover: de Jordy zet koers naar het bruisende Ibiza. Met een overvloed aan enthousiasme, een flinke dosis humor en zonder grenzen neemt hij de kijker mee op een avontuurlijke reis in ‘Jordy doet Ibiza’.