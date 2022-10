Warre Borgmans openhartig over prostaatkanker met verregaande gevolgen: “Alle gevoelige zenuwen werden doorgeknipt”

TVActeur Warre Borgmans, die momenteel te zien is in het VRT-programma ‘Kom op tegen kanker: alles in de strijd’, heeft prostaatkanker gehad. Dat vertelde hij in de eerste aflevering. “Geen erectie meer kunnen krijgen, dat is mentaal zwaar.”

“Ik merkte dat als ik zittend plaste, maar daarna rechtstond, ik opeens weer evenveel moest plassen. Dat vond ik vreemd, dus ik ging naar de dokter”, zo begint Warre zijn openhartige verhaal in ‘Kom op tegen Kanker, alles in de strijd’. Daarin gaat hij binnenkort uit de kleren voor het goede doel, samen met een hoop andere BV’s. “De jaren daarvoor zeiden ze me, ‘u hebt de prostaat van een 17-jarige’, dus alles was prima.” Maar deze keer helaas niet. Het bloedonderzoek wees uit dat hij kanker had.

“De dokter zei me opeens: kom, we gaan dat weghalen. Daar ben je totaal niet op voorbereid op zo’n moment. Het zat onder mijn blaas, ingebed in een kluwen van gevoelige zenuwen. Zenuwen die je onder andere nodig hebt voor het krijgen van een erectie. En die worden dus allemaal doorgeknipt om tot bij de prostaat te geraken.” Wanneer zijn collega’s hem ernaar vragen, verduidelijkt hij ook: “Nee, ik kan ook geen erectie meer krijgen. Ik wil er niet meer van maken dan het is. Maar ik heb wel ‘een leven voor de operatie’ en ‘een leven na de operatie’. Dat niet meer kunnen klaarkomen is vreemd. Ik voel mij voor de rest nog heel vitaal en heel energiek. Maar dat niet kunnen ontladen, dat is heavy vind ik, hoor. Het is moreel zwaar om te dragen.”

Rotsblok

Hoewel er bepaalde medicatie bestaat om daarbij te helpen, is die niet voor iedereen een oplossing. “Er bestaan vele soorten Viagra, en wat ik ook heb geprobeerd zijn injecties in de penis. Dat moet je bij jezelf doen, maar dat vond ik héél pijnlijk. Het had bij mij ook geen enkel effect.”

“Het is niet dat ik iets of iemand er de schuld van kan geven”, zegt hij nuchter. “Het is gewoon lastig dat er voor mij, in de fleur van mijn leven, zo’n rotsblok voor is komen te staan. ”

Collega Bart Peeters herinnert zich die periode, en maakt nog iets anders duidelijk: “In de familie was er maar één vraag: gaat hij het overleven? Want voor de duidelijkheid, prostaatkanker, dat is een vraag van leven of dood. En Warre heeft het gelukkig overleefd.”

