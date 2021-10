Wanneer ‘oudere man’ plots ‘schatje’ wordt: waarom Netflix-serie ‘Squid Game’ zo slecht vertaald is

TV Mama Axelle voelt zich machteloos in ‘Axel Gaat Binnen’: “Ik kan dit niet oplossen”

13 oktober Axel Daeseleire trekt in ‘Axel Gaat Binnen’ naar de kinderafdeling van het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Eén van de vele straffe ouders die Axel ontmoet in het UZA is de mama van Axelle. Ze vertelt open over haar frustraties, angsten en het gevoel van machteloosheid. Zelf niks kunnen doen om de ziekte van haar dochter te genezen vindt ze verschrikkelijk.