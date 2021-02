‘WandaVision’ is momenteel de best bekeken serie ter wereld

TVIedereen lijkt het erover eens: ‘WandaVision’ is één van de beste, maar ook vreemdste programma’s die je momenteel op de streamingzenders kan vinden. De originele Marvel-reeks van Disney+ is volgens de zakenwebsite Forbes een maand na de release uitgegroeid tot de populairste serie wereldwijd.

Op dit moment zijn er al zes van de negen afleveringen van de minireeks ‘WandaVision’ uitgezonden op Disney+. Iedere vrijdag is er telkens een nieuwe aflevering te bekijken, wat ook meer en meer mensen doen. Hoewel de start niet zo rooskleurig was, lijkt het tij nu gekeerd. Het was ook niet onlogisch dat ‘WandaVision’ tijd nodig had om te groeien, want het duurt eventjes voor je weet waarover de reeks precies gaat.

Lees verder onder de video

Waar sommige fans zich echter verwacht hadden aan een serie vol actie en spanning - zoals we dat van Marvel gewoon zijn - doet ‘WandaVision’ echter iets totaal anders. Het koppel (hoofdpersonages Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) en Vision (Paul Bettany)) verhuist naar een rustige buurt, waar ze etentjes koken voor zijn baas en bijpraten met haar vriendinnen. Bovendien wordt Wanda in een mum van tijd zwanger. Dat hele plaatje krijgen we voorgeschoteld in het zwart-wit. De show voelt dus aan als een verouderde sitcom.

Meer van dat

Kortom, het programma blijft boeien. Een groot succes voor Disney+, gezien ‘WandaVision’ de eerste van vele aangekondigde Marvel-reeksen is. De toon is dus gezet. Binnenkort krijgen we onder andere ook ‘The Falcon & The Winter Soldier’, ‘Loki’ en ‘Hawkeye’ te zien. Dat deze series goed scoren is belangrijk voor de zender, gezien men vanaf februari meer gaat inzetten op content voor volwassenen.

‘WandaVision’, elke vrijdag een nieuwe aflevering op Disney+

Lees ook