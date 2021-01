‘WandaVision’ is best scorende programma op Rotten Tomatoes: “Zo goed, maar geen idéé waar het over gaat”

TVIedereen lijkt het erover eens: ‘WandaVision’ is één van de beste, maar ook vreemdste programma’s die je momenteel op de streamingzenders kan vinden. De originele Marvel-reeks van Disney+ is meteen ook het best beoordeelde programma van het moment op Rotten Tomatoes, met een score van 93%. Opvallend: ook al zijn de reviews erg lovend, niemand weet waar het over gaat.

Grappig, verontrustend, ontroerend, maar bovenal verwarrend: dat zijn slechts enkele gevoelens die de nieuwe Disney-reeks oproept. “Dit is zo goed", schrijft iemand op Twitter. “Maar ik heb geen idee wat er hier aan de hand is." Of: “Ik ben blij dat ik aan het kijken ben, ook al heb ik geen idee waar ik naar kijk.”

Normaal gezien zou je zo’n dingen kunnen verklaren door een gebrek aan voorkennis over het Marvel Cinematic Universe - de nauwkeurig met elkaar verbonden filmwereld waarin Disney het verhaal van enkele superhelden vertelt. De reeks maakt namelijk deel uit van dat ingewikkelde universum, en mikt op het publiek dat al volledig mee is met de zaak. Niets dat je niet kan oplossen door naar de 23 voorgaande films te kijken, zou je denken.

Niet zo super

Maar de meeste kijkers weten perfect dat hoofdpersonages Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) en Vision (Paul Bettany) respectievelijk voorwerpen kunnen doen zweven en even snel kunnen denken als een supercomputer. Ze waren namelijk al te zien in verschillende andere Marvel-prenten.

Waar sommige fans zich echter verwacht hadden aan een serie vol actie en spanning - zoals we dat van Marvel gewoon zijn - doet ‘WandaVision’ echter iets totaal anders. Het koppel verhuist naar een rustige buurt, waar ze etentjes koken voor zijn baas en bijpraten met haar vriendinnen. Bovendien wordt Wanda in een mum van tijd zwanger. Dat hele plaatje krijgen we voorgeschoteld in het zwart-wit. De show voelt dus aan als een verouderde sitcom.

Ode aan de tv

“En dat is precies de bedoeling”, aldus regisseur Matt Shakman. “Het is een ode aan de tv-wereld. We beseffen heel goed dat ‘WandaVision’ compleet afwijkt van alles dat zich momenteel binnen het MCU afspeelt, maar toch ben ik ervan overtuigd dat het past. De reeks speelt zich af onmiddellijk na de gebeurtenissen in ‘Avengers: Endgame’, de voorlopig laatste ‘Avengers’-film. Dat zou trouwe kijkers al een idee moeten geven over de plot. Het enige verschil is dat je voor deze reeks niet alleen van superhelden moet houden, maar ook van sitcoms. En geloof me vrij, aan het eind wordt alles duidelijk.”

Klopt, in het programma zien we verwijzingen naar populaire, oude sitcoms ‘The Dick Van Dyke Show’, ‘Bewitched’ en zelfs ‘The Nanny’. Naarmate de afleveringen vorderen, wordt de stijl stukje bij beetje moderner. Van een romantische komedie uit de jaren ‘50 naar een vrolijke kleurenbom uit de 80's. Langzaam maar zeker krijg je het akelige gevoel dat er iets niet klopt in deze mooie, maar vreemde wereld. Al springt één ding er bovenuit: “Vision is gestorven in ‘Avengers: Endgame”, klinkt het kritisch. “Als de reeks zich daarna afspeelt, hoe kan het dan dat hij hier weer opduikt?”

Spoilers

Kom voor het mysterie, blijf voor de mogelijke spoilers: want ook dat geheimzinnige feit menen kijkers te hebben uitgedokterd. “De voornaamste superkracht van Wanda is dat ze de realiteit kan vervormen. Dat werd al bevestigd in enkele stripboeken, waarop de Marvel-films zijn gebaseerd. Ze heeft zoveel verdriet om de dood van haar grote liefde, Vision, dat ze voor zichzelf een fijne wereld heeft gemaakt waarin ze getrouwd zijn en hij nog leeft. Al ziet die er door de ogen van Shakman uit als een aflevering van ‘Bewitched’. Het is alleen nog maar de vraag of ze ooit terugkeert naar de realiteit.”

Prijskaartje

Kortom, het programma blijft boeien. Een groot succes voor Disney+, gezien ‘WandaVision’ de eerste van vele aangekondigde Marvel-reeksen is. De toon is dus gezet. Binnenkort krijgen we onder andere ook ‘The Falcon & The Winter Solider’, ‘Loki’ en ‘Hawkeye’ te zien. Dat deze series goed scoren is belangrijk voor de zender, gezien men vanaf februari meer gaat inzetten op content voor volwassenen.

En daar hangt natuurlijk een aangepast prijskaartje aan vast. Wie een abonnement wil nemen op Disney+ betaalt daar vanaf 23 februari 8,99 euro per maand voor, in plaats van de huidige 6,99 euro. Kijkers die op dit moment al een jaarabonnement hebben hoeven zich voorlopig nog geen zorgen te maken. Hun bestaande prijs blijft nog 6 maanden behouden. De prijswijziging gaat pas in op de maandelijkse of jaarlijkse verlengdatum, na 22 augustus 2021. Andere geïnteresseerden die zo lang mogelijk willen genieten van een lagere prijs, kiezen best nog voor 23 februari voor een abonnement.

‘WandaVision’, elke vrijdag een nieuwe aflevering op Disney+

