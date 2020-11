Walter Grootaers krijgt 3 nieuwe collega-coaches in ‘The Voice Senior’: "Steken geven hoort erbij, vooral aan Sam Gooris"

Waregem ‘De Zingende Ster’ Georges (87) geeft het beste van zichzelf in The Voice Senior: “Ik ben een podium­beest”

19 november In normale tijden schittert Georges Verhaeghe (87) elk jaar op het podium van toneelvereniging De Zingende Sterren. In dit coronajaar ging de bekende Waregemnaar het hogerop zoeken: vrijdag is hij te zien in The Voice Senior op VTM. “Mijn kinderen schreven me in en hebben me pas een week voordien ingelicht. Achteraf bekeken was het een zalige verrassing”, vertelt hij.