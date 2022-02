“Waarom wordt die niet bruin?” Video toont hoe pannenkoeken bakken niet helemaal zoals gewenst loopt in ‘K3 Vlogt’

TV Winter is coming: na Konijn verschijnt ook IJskoning in ‘The Masked Singer’

Vrijdag zullen niet één, maar twee nieuwe figuren hun entree maken in de 4de aflevering van ‘The Masked Singer’. Met negen zullen de gemaskerden deze keer duels aangaan per drie. Enkel de winnaar van elk duel is zeker van een plek in de volgende show. Wie moet deze week zijn of haar echte identiteit prijsgeven?

3 februari