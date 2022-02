Waarom VTM stond te springen voor de ‘De Verraders’: “Kandidaten staalhard zien liegen, dat werkt gewoon”

TV Na de serie krijgt ‘And Just Like That’ nu ook een documentai­re

Ben jij ook iemand die de ‘Sex and the City’-reboot ‘And Just Like That’ al helemaal heeft gebingewatcht? Geen probleem, want vrijdag komt er ook een documentaire uit van de serie. In de docu krijgen fans een blik achter de schermen bij de opnames van de reboot en exclusieve interviews met de cast: “Zelfs na 23 jaar vind ik het nog spannend”, aldus Sarah Jessica Parker. “Spannend, maar ook doodeng.”

4 februari