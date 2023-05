Waarom stelt documentaire haar voor als een zwarte vrouw? De zin en onzin van Netflix’ ‘Queen Cleopatra’

TV “Als er plots iemand van achter die hoek komt, is het gedaan”: spectacu­lai­re inval in ‘Andy op patrouille’

Andy is op patrouille in Jordanië en is daar getuige van een spectaculaire inval. “Het zijn daar allemaal rode zones", schudt Andy het hoofd. “Ze zijn niet gecheckt, we weten niet wat er gebeurt. Als er plots iemand van achter die hoek komt met een wapen, dan is het gedaan, hé.” Maar eenmaal bezig met de inval is er niet veel tijd om daarover na te denken: “Da’s kicken, ze.” Het drugsteam kan er uiteindelijk een dealer arresteren en er worden ook wapens aangetroffen in het huis.